Marie Tarot, voyante des territoires Hendaye, 19 novembre 2021, Hendaye. Marie Tarot, voyante des territoires 2021-11-19 19:30:00 – 2021-11-19 Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika

Durée : 75 minutes.

A partir de 12 ans.

A partir de 12 ans. Martine est la Madame Soleil des villes et des villages. A l’aide de ses cartes, et après avoir enquêté sur le territoire du Pays Basque à la recherche d’indices pour nourrir ses visions, elle remet aujourd’hui ses conclusions prospectives sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait ! +33 6 35 16 25 91 Durée : 75 minutes.

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika Ville Hendaye lieuville 43.35315#-1.7816