Qualifiée par certains d’OVNI (Objet Vocal Non Identifié), Marie Mifsud impressionne par sa technique vocale, au service d’une fantaisie piquante qui, sans prévenir, peut susciter des déflagrations d’émotions. En quintet avec Adrien Leconte, Tom Georgel, Quentin Coppalle et Victor Aubert, Marie Mifsud nous amène au carrefour de la chanson française et du jazz en proposant un savant mélange de scat, pop, rock, élans lyriques et intimes, le tout au service de l’instant avec le public. Ca pétille, ça enthousiasme, ça décape, ça envoie un bol d’air d’émotions et ça scat même en français, sans se planquer. Avec sa présence inouïe sur scène, Marie Mifsud ne cesse de nous surprendre. Marie Mifsud, c’est un élan, une voix, une attitude, un je ne sais quoi, c’est tout à la fois. Marie MIFSUD – voix, mots et musique Adrien LECONTE – batterie, mots et musique Tom GEORGEL- piano, clavier Quentin COPPALLE – flûte Victor AUBERT – basse, contrebasse Louis MACHTO – son Site : [https://www.mariemifsud.com/](https://www.mariemifsud.com/) Facebook : [https://www.facebook.com/mifsudmarie/](https://www.facebook.com/mifsudmarie/) Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCbOMea1IK29dDHOuA5FuKDw](https://www.youtube.com/channel/UCbOMea1IK29dDHOuA5FuKDw)

Tarif : 10€ / 8€* / 6€***tarif réduit : Membres Lézard, Hiéro, Comédie de Colmar, Salle Europe, L’Évasion, IRCOS, GAS, ASPAD68, Amicale HCC, adhérents FNAC, demandeurs d’emploi**tarif spécial : Moins de 25 ans, Carte culture, bénéficiaires RSA et ASS

Concert de Marie Mifsud au Grillen – Colmar, vendredi 3 décembre à 20h30

Le Grillen rue des jardins colmar Colmar



