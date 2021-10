Marie Bach en concert Bazas, 29 octobre 2021, Bazas.

Marie Bach en concert 2021-10-29 – 2021-10-29 Salle des conférences 1 Place de la Cathédrale

Bazas Gironde

EUR Née d’une famille d’artistes, une mère comédienne, un père musicien, Mary est une jeune auteure-compositrice-interprète de chansons française souvent engagées parfois plus intime, toujours personnelles. Elle y décrit le monde tel qu’elle le ressent, abordant les thèmes subis par sa génération : capitalisme, enfermement, crise économique, écologique, idéologique…

Mary Bach se passionne très vite pour la musique et le cinéma, elle tourne dès son plus jeune âge dans quelques films, monte à Paris pour prendre des cours d’Art dramatique, avant de se consacrer à ses chansons.

Ses influences sont éclectiques, de Barbara à Damien Saez, en passant par Boris Vian, Agnès Jaoui ou encore Xavier Dolan… Pour ne citer qu’eux.

Elle signe d’ailleurs la direction artistique et le scénario de chacun de ses clips y imprimant un univers visuel original et personnel.

+33 5 56 65 48 80

dernière mise à jour : 2021-10-19 par