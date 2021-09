Beaugency Église Saint-Étienne Beaugency, Loiret “Marie Alloy, Gravures et livres d’art” Église Saint-Étienne Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

"Marie Alloy, Gravures et livres d'art"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Étienne
Entrée libre

Servir la poésie vivante en la faisant dialoguer avec des créations graphiques et picturales au cœur d’ouvrages originaux de bibliophilie. Église Saint-Étienne Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

