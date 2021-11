Excideuil Excideuil Dordogne, Excideuil Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Excideuil, 20 janvier 2022, Excideuil. Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Le Bourg Halle municipale Excideuil

2022-01-20 09:00:00 – 2022-01-20 12:00:00 Le Bourg Halle municipale

Excideuil Dordogne Excideuil Tous les jeudis matins sous la halle municipale, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil, truffes fraîches du début décembre à fin février.

Animations avec dégustation de recettes traditionnelles cuisinées sur place. Au programme cette année :

20 janvier : Tombola des commerçants.

17 février : Tombola des producteurs. Tous les jeudis marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil, truffes fraîches du début décembre à fin février. Sous la halle municipale.

