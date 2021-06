Marchés de la création Cours de Joubernon, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Crest.

Marchés de la création

du dimanche 18 juillet au dimanche 8 août à Cours de Joubernon

Le marché de la création revient ! Vous trouverez une grande variété d’objets imaginés par des artisans et créateurs locaux : potiers, céramistes, fabricants de bijoux et bien d’autres…. une véritable galerie d’art à ciel ouvert ! Pour le plaisir des yeux, l’envie d’offrir Le Marché de la Création a lieu : Dimanche 18 juillet et 8 août de 9h à 19h sur le cours de Joubernon de Crest Plus d’infos sur les Marchés de Crest par ici [https://vu.fr/z9hv](https://vu.fr/z9hv) Précaution sanitaire : le port du masque est obligatoire, pensez-y !

Entrée libre

Le marché de la création revient ! Vous trouverez une grande variété d’objets imaginés par des artisans et créateurs locaux : potiers, céramistes, fabricants de bijoux et bien d’autres

Cours de Joubernon Cours de Joubernon, Crest Crest Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00