– 20h30 : Feu d’artifice Tombola – Pot de la solidarité La Mairie de Pouzac et son école organisent le dimanche 24 octobre une marche Solidaire au bénéfice de l’Association Départementale ELA +33 5 62 95 06 08 https://pouzac.fr/category/accueil/ Inscriptions à partir de 9h00 à l’école.

Tarif : 5€ – Gratuit pour les enfants

Départ : 09h30 2 parcours :

– Grande boucle 5 km

– Parcours de santé : 2,7 km – 11h : concours de pétanque solidaire au stade

– Chants traditionnels

– 12h45 : Repas Paëlla sur réservation – Tarif Adulte 13€/ Enfants : 6.50€

– Après-midi : représentation théâtrale et animations sportives

– 18h30 : Apéritif offert par la municipalité et animé parle groupe Eths Amics

– 20h30 : Feu d’artifice Tombola – Pot de la solidarité dernière mise à jour : 2021-10-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65

