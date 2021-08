Marche sensorielle Louargat, 2 octobre 2021, Louargat.

Marche sensorielle 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 16:00:00 Le Jardin Créateur 2 Lieu-dit Kervoélou

Louargat Côtes d’Armor Louargat

Il s’agit d’une promenade de deux heures environ, dans la forêt de Coat Noz / Coat Nay, durant laquelle vous êtes invités à mettre votre corps « à l’écoute de l’environnement », à le « ressentir » en mobilisant tous vos sens. Cette rencontre active et sensible avec la Nature apporte de vastes bénéfices : elle renforce le sentiment d’exister, nourrit et vivifie nos organes et nos sens hyper-sollicités par la civilisation moderne. Cultiver sa faculté d’étonnement et d’émerveillement enrichit notre vie intérieure et est bénéfique à notre équilibre psychique : « on se pose », on s’apaise « ici et maintenant », on goûte à l’instant présent intensément. En tant qu’accompagnateur, je joue simplement le rôle de guides

et m’efforce de rester aussi muet et discret que possible. Un temps d’échange est prévu, dans une clairière, afin de partager les ressentis de chacun, que ce soit au niveau des sensations et des émotions éprouvées.

julien-bien-etre-sante@protonmail.com +33 7 82 63 71 63 http://www.julien-bien-etre-sante.jimdosite.com/

