Église-Neuve-de-Vergt Église-Neuve-de-Vergt Dordogne, Église-Neuve-de-Vergt MARCHE ROSE – VIDE GRENIER Église-Neuve-de-Vergt Église-Neuve-de-Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Église-Neuve-de-Vergt

MARCHE ROSE – VIDE GRENIER Église-Neuve-de-Vergt, 17 octobre 2021, Église-Neuve-de-Vergt. MARCHE ROSE – VIDE GRENIER 2021-10-17 – 2021-10-17

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne Église-Neuve-de-Vergt EUR 2 Marche rose – Vide Grenier

le Dimanche 17 octobre 2021

organisé par l’Amicale Laïque

2€ le mètre

réservation au 06.62.3.69.79 rdv à 9h00 – place de la Mairie food truck et buvette sur place

pain et viennoiserie avec la boulangerie Yohan Artisan Boulanger présent de 6h30 à 12h30. en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Marche rose – Vide Grenier

le Dimanche 17 octobre 2021

organisé par l’Amicale Laïque

2€ le mètre

réservation au 06.62.3.69.79 rdv à 9h00 – place de la Mairie food truck et buvette sur place

pain et viennoiserie avec la boulangerie Yohan Artisan Boulanger présent de 6h30 à 12h30. en partenariat avec la Ligue contre le cancer. +33 6 62 73 69 79 Marche rose – Vide Grenier

le Dimanche 17 octobre 2021

organisé par l’Amicale Laïque

2€ le mètre

réservation au 06.62.3.69.79 rdv à 9h00 – place de la Mairie food truck et buvette sur place

pain et viennoiserie avec la boulangerie Yohan Artisan Boulanger présent de 6h30 à 12h30. en partenariat avec la Ligue contre le cancer. amicale laique eglise neuve de vergt dernière mise à jour : 2021-10-01 par structure Cg24

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Église-Neuve-de-Vergt Autres Lieu Église-Neuve-de-Vergt Adresse Ville Église-Neuve-de-Vergt lieuville 45.08328#0.7315