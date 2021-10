Heillecourt Heillecourt Heillecourt, Meurthe-et-Moselle MARCHE ROSE Heillecourt Heillecourt Catégories d’évènement: Heillecourt

Heillecourt Meurthe-et-Moselle Heillecourt Octobre rose : la ville se mobilise… Octobre 2021 célèbre la 28ème campagne d’information sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein. Depuis 2015, la ville de Heillecourt participe à cette campagne annuelle de sensibilisation et de soutien à la recherche contre le cancer du sein. A cette occasion, La ville de Heillecourt affiche son soutien et s’habille de rose…Pour sensibiliser à son dépistage, une marche rose est proposée en partenariat avec les associations Symphonie et Loisirs et Rencontres. Mobilisons-nous en participant à cette marche de soutien… Rejoignez la Marche rose le samedi 23 octobre

En octobre, la ville se pare de rose pour sensibiliser aux risques du cancer du sein et propose une marche de soutien.

Samedi 23 octobre – Rassemblement à 13h30 dans le parc de l’Embanie (point central derrière le terrain synthétique) – départ à 14h – Dress code [porter un tee-shirt ou accessoire rose]

Pass sanitaire obligatoire L’association Symphonie sera présente avant le départ (à 13h30) afin d’informer sur les actions de prévention et proposer des tee-shirts à la vente (8€) avec d’autres accessoires « messagers-santé » pour ceux qui le souhaitent. animation@mairie-heillecourt.fr +33 3 83 55 57 19 https://www.association-symphonie.com/ Ville de Heillecourt dernière mise à jour : 2021-10-02 par

