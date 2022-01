Marche Roche-en-Régnier, 30 janvier 2022, Roche-en-Régnier. Marche place du Sucheyron Le Bourg Roche-en-Régnier

Roche-en-Régnier Haute-Loire Roche-en-Régnier EUR 2.5 2.5 Les participants chemineront sur un circuit de 10 km sans difficulté.

Une collation sera servie à l’arrivée.

Rendez-vous est donné à 13h45 sur la place du Sucheyron, à côté de l’école, pour un départ à 14h. +33 6 49 31 73 42 place du Sucheyron Le Bourg Roche-en-Régnier

