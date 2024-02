De Ferme en Ferme GAEC Vach’Mont Bio Tence, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme GAEC Vach’Mont Bio Tence Haute-Loire

Aline et Julien élèvent 35 vaches jersiaises et transforment leurs excellent lait en produits frais (yaourts, desserts lactés, beurre, crèmes…) et fromages.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

GAEC Vach’Mont Bio Blanc

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@vachmontbio.fr

