De ferme en ferme GAEC des Ruchers de la Terrasse GAEC des Ruchers de la Terrasse Arsac-en-Velay, samedi 27 avril 2024.

Découvrez le métier d’apiculteur et le monde passionnant de l’abeille avec tous ses trésors. Miels, gelée royale, pollen et propolis.

Animations pour les enfants et les adultes sur les différentes étapes de la production.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

GAEC des Ruchers de la Terrasse 43 route des Cimes

Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lezotre_audrey@yahoo.fr

