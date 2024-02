77ème Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux, samedi 27 avril 2024.

Le samedi sera consacrée au carnaval des enfants et enchaînera sur le BAL DU CARNAVAL. Le dimanche ne sera pas en reste et maintiendra la ville en fête avec le défilé du corso en musique et tout en couleurs !

Centre Ville

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes folyss43@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28



L’événement 77ème Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2024-01-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire