De Ferme en Ferme Paulhac Tence, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme Paulhac Tence Haute-Loire

Entre Lizieux et Lignon, Max vous accueille dans sa bergerie avec ses 300 brebis et agneaux Noire du Velay. Dégustez sur place cette viande de qualité.

Merguez et frites maison.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Paulhac Max GRANGEON

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grangeonmax@orange.fr

L’événement De Ferme en Ferme Tence a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon