Hautes-Pyrénées

Marche pour Octobre Rose 2021-10-30 14:00:00 – 2021-10-30 La médiathèque ANDREST

Andrest Hautes-Pyrénées Andrest Pour le mois “Octobre Rose”, la médiathèque Pierre Gamarra vous propose une marche pour la lutte contre le cancer du sein.

Faites voyager ce ruban ! Parlez-en aux femmes que vous aimez !

Réservation obligatoire. +33 9 64 15 17 58

