Marche pour le Téléthon Vitrey-sur-Mance, 7 novembre 2021, Vitrey-sur-Mance. Marche pour le Téléthon 2021-11-07 09:00:00 – 2021-11-07

Vitrey-sur-Mance Haute-Saône Vitrey-sur-Mance 17 EUR Marche de 10km pour le téléthon le dimanche 7 novembre à Vitrey-sur-Mance.

Inscription à 9h à l’église de Vitrey (3€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

Pour le midi: repas en salle à 17€ ou plat à emporter à 13€.

Après le repas, un après-midi jeux de société vous sera proposé.

Réservation avant le 3 novembre pour les repas au 03 84 68 55 00 ou 03 84 68 52 80.

Pass sanitaire obligatoire.

