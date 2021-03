Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges MARCHE POPULAIRE Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

MARCHE POPULAIRE, 2 mai 2021-2 mai 2021, Plombières-les-Bains. MARCHE POPULAIRE 2021-05-02 07:30:00 07:30:00 – 2021-05-02 18:00:00 18:00:00 Salle Polyvalente de Ruaux 316 Grande Rue

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 2 EUR Marche Populaire FFSP organisée par la Maison Pour Tous de Plombières les Bains, le dimanche 2 mai 2021 ouverte à tous.Parcours de 5, 10, 20 kms sans difficultés particulières. Boissons et petite restauration gratuite au 1er contrôle, possibilité de restauration chaude ou froide à l’arrivée et aux autres contrôles.Départ: Salle Polyvalente de Ruaux à partir de 7h30, inscription jusqu’à 14h. Tarif: 2€.La marche aura lieu dans le respect des mesures sanitaires, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. +33 3 29 30 06 21 Marche Populaire FFSP organisée par la Maison Pour Tous de Plombières les Bains, le dimanche 2 mai 2021 ouverte à tous.Parcours de 5, 10, 20 kms sans difficultés particulières. Boissons et petite restauration gratuite au 1er contrôle, possibilité de restauration chaude ou froide à l’arrivée et aux autres contrôles.Départ: Salle Polyvalente de Ruaux à partir de 7h30, inscription jusqu’à 14h. Tarif: 2€.La marche aura lieu dans le respect des mesures sanitaires, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Maison pour Tous

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Salle Polyvalente de Ruaux 316 Grande Rue Ville Plombières-les-Bains