Chantilly Oise Chantilly 16 16 Le weekend du 20 et 21 mars, »Ton Coach Sportif » vous propose quatre sorties de marche nordique:

-Samedi 20 mars 2021, 11h départ de Chantilly « spécial débutant »,

-Dimanche 21 mars 2021, 09h30 départ de Lamorlaye, 11h30 départ de Chaumontel et 15h départ de Coye-la-Forêt, Inscription et renseignement : https://wa.me/33756868730

Protocole COVID19 : 5 personnes + 1 coach, mise à disposition de matériel désinfecté, port du masque en début et fin de séance contact@toncoachsportif.com +33 3 60 35 09 40 https://toncoachsportif.com/agenda-sportif/217-2013-07-31-19-52-59?date=2020-12-20-09-45

Protocole COVID19 : 5 personnes + 1 coach, mise à disposition de matériel désinfecté, port du masque en début et fin de séance Ton Coach Sportif

