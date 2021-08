Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime Marché nocturne à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Catégories d’évènement: Allouville-Bellefosse

Seine-Maritime

Marché nocturne à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse, 6 août 2021, Allouville-Bellefosse. Marché nocturne à Allouville-Bellefosse 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06 23:30:00 23:30:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime 16ème Marché Artisanal Nocturne organisé par L’ATEP (Allouville Tourisme Environnement Patrimoine).

Une soixantaine d’artisans (alimentation / bijoux / peintre / objets de décoration…) et de producteurs locaux sont attendus. Attention ! Cette année il n’y aura pas de restauration sur place !

atep@outlook.fr +33 2 35 96 09 62

