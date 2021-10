Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville Granville, 24 octobre 2021, Granville.

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville Granville

2021-10-24 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 18:00:00

Granville Manche

L’ association ABA (Association des Brocanteurs Associés) organise le Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville. Il réunira, comme chaque avant-dernier dimanche de chaque mois, depuis 15 ans, 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. Marché extérieur, il se déroulera bien sûr dans le respect des gestes barrières, avec port obligatoire du masque, sens de circulation, gel hydroalcoolique…

On y trouvera : Livres et vieux papiers, verrerie, argenterie, arts de la table, art populaire, linge ancien, bibelots, décoration d’intérieur, tableaux et gravures, objets du XXè, « vintage », meubles anciens, sièges, décoration de jardin, objets de curiosité, etc.

Entrée gratuite.

+33 6 13 42 67 03

Granville

