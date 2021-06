Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville Granville, 20 juin 2021-20 juin 2021, Granville.

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville 2021-06-20 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-20 18:00:00 18:00:00

Granville 50400

L’ association ABA ( Association des Brocanteurs Associés) organise le Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville sur le Cours Jonville . Il réunira , comme chaque avant-dernier dimanche de chaque mois , depuis 15 ans , 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne . Marché extérieur , il se déroulera bien sûr dans le respect des gestes barrières , avec port obligatoire du masque , sens de circulation , gel hydroalcoolique …

On y trouvera : Livres et vieux papiers , verrerie , argenterie , arts de la table , art populaire , linge ancien , bibelots , décoration d’intérieur , tableaux et gravures , objets du XXè , « vintage » , meubles anciens , sièges , décoration de jardin , objets de curiosité …etc …

Entrée gratuite

+33 6 13 42 67 03

dernière mise à jour : 2021-06-10 par