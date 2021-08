Marche méditative, une connexion avec mère nature Forêt Domaniale de Notre Dame à Sucy-en-Brie, 10 octobre 2021, Sucy-en-Brie.

Marche méditative, une connexion avec mère nature

Forêt Domaniale de Notre Dame à Sucy-en-Brie, le dimanche 10 octobre à 10:00

La marche méditative se positionne comme une solution apaisante quand notre mental est en berne… ou en surchauffe. Le marcheur fait le tri, désencombre sa vie, remet de l’ordre dans ses priorités : abandon de son confort, de ses obligations et futilités au profit de l’effort physique qui reconnecte au corps et à l’esprit, de belles rencontres humaines et culturelles et le tout plongé dans cette nature vertueuse, propice au retour au vrai et à l’essentiel.

Sur inscription

Forêt Domaniale de Notre Dame à Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:00:00