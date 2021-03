Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne, Villers-Cotterêts Marche méditative et coucher de soleil en forêt de Retz Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts Aisne 13.5 13.5 En plein cœur de la forêt de Retz, découvrez la marche consciente en silence avec différents exercices et expériences. Faites des pauses méditatives au contact des arbres et de l’énergie qu’ils dégagent. Partagez vos expériences et vos ressentis. Puis montez les marches de la tour Mangin pour contempler le « bouquet final » : le coucher de soleil, à 25 m de haut, la tête dans la canopée ! A partir de 15 ans / 12 pers. max.

En plein cœur de la forêt de Retz, découvrez la marche consciente en silence avec différents exercices et expériences. Faites des pauses méditatives au contact des arbres et de l'énergie qu'ils dégagent. Partagez vos expériences et vos ressentis. Puis montez les marches de la tour Mangin pour contempler le « bouquet final » : le coucher de soleil, à 25 m de haut, la tête dans la canopée ! A partir de 15 ans / 12 pers. max.

Programme susceptible d'évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l'évènement en contactant l'organisateur.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. OT Retz-en-Valois

