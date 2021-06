Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine, Essonne Marché gourmand et artisanat d’art Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine Catégories d’évènement: Bouray-sur-Juine

Dans la cour des communs et dans le grand salon, marché gourmand et d’artisanat d’art. Plus de 30 exposants : Pour le marché gourmand : foie gras, fromage de chèvre, vins et spiritueux, crêpes, jus de pommes (fabriqué sur place devant les visiteurs), pain fabriqué au château (voir visite du four à pain), miel, saucissons, produits créoles, biscuits. Tous les exposants sont des artisans locaux. Pour le savoir-faire : peinture sur porcelaine, peinture sur ardoise, tourneur sur bois, marqueterie d’art, tapissier, graveur sur verre, dentellière, brodeuse, forgeron, couvreurs, maison de poupées, bijoux, fileur de verre, pâte à sel. (Associations et Artisans locaux) Stand d’histoire locale Mesures sanitaires à respecter. Marché gourmand et artisanat d’art Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne

