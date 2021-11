Marché festif, lumières et gourmandises Bourgvilain, 9 décembre 2021, Bourgvilain.

2021-12-09 – 2021-12-09

Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgvilain

EUR Ce dernier marché permettra de clôturer l’année dans une ambiance festive et chaleureuse, avec des animations et de nombreux produits : friture de Saône, frites, châtaignes, vin chaud, biscuits de Noël, etc.

Vous trouverez aussi : pain bio et pizzas – Légumes et fruits de saison – Œufs et volailles – Vins bio de Bourgogne – Terrines de porc bio – Bière artisanale – Saumon, gougères, brioches, panettone – Châtaignes – Plantes aromatiques sauvages séchées, tisanes – herbes aromatiques – Bougies et emballages en cire – Fromages de chèvre et savons Franck Petot, artiste créateur.

marchedebourgvilain@orange.fr

