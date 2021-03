Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Marché fermier du CIVAM Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Dimanche 10 octobre 2021 de 10h à 17h à la Ferme du Héron. Entrée libre** Des producteurs et artisans locaux proposeront à la vente leurs fruits et légumes, leurs volailles, viandes, pains… L’occasion de faire vivre l’agriculture locale, de rencontrer des professionnels passionnés et de faire le plein d’aliments de saison! * Stationnement : Parking de la ferme Petitprez (Quanta)

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Cousinerie Nord

