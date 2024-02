Marché/exposition marché des créateurs et artisans Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, mardi 23 avril 2024.

Marché/exposition marché des créateurs et artisans Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé une à deux fois par mois (correspondant au dernier mardi de cycle de cure) par b’o resort thermal au sein du hall d’accueil et du grand salon de la Résidence des Thermes.

Vous y trouverez de nombreux exposants (Sandra Créa, Angelie Zen, L’esperluelle de Fabie…) et de nombreuses créations (bijoux fantaisie, bijoux bien-être, tableaux, décoration pour la maison, beauté, vêtements, etc.) et les productions régionales de qualité avec la boutique de la résidence des Thermes.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les richesses de la région (miel, cidre, poiré, jus de pomme, cidre rosé, confiture, biscuits, chocolats, bagnolaise…), y rencontrer des exposants talentueux et passionnés et passer un agréable moment gourmand autour d’une crêpe en vente dans le grand salon de la résidence des Thermes.

Visite libre. Ouvert à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

Résidence des Thermes Avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie animation@bo-resort.com

L’événement Marché/exposition marché des créateurs et artisans Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne