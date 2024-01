Le jardin Bleuenn : Neurodon 35 Rue Martin Luther King La Ferté Macé, samedi 4 mai 2024.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

Plus de 500 variétés de plantes et d’arbustes prospèrent sur à peine 1000 m2.

Bleuets des champs, coquelicots, qui sont des fleurs dites paysannes côtoient sans problème les plantes royales dont des rosiers anglais.

Une trentaine de clématites grimpant dans les arbres contribuent au décor de ce lieu de vie, où il fait bon de s’attarder.

De nombreuses espèces pour une belle découverte !

ouvert ce week-end au profit du Neurodon (participation libre avec un minimum de 2 €)

35 Rue Martin Luther King le jardin Bleuenn

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-12 par Flers agglo