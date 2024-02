Salon Beauté et bien-être Salle Georges Brassens Tourouvre au Perche, samedi 4 mai 2024.

Salon Beauté et bien-être Salle Georges Brassens Tourouvre au Perche Orne

Déborah Gleyo, créatrice de bijoux, organise un salon beauté & bien-être. Des prestataires du bien-être seront présents. Moments de shopping et détente pour trouver le cadeau idéal de la fête des mamans, où se ressourcer et prendre soin de soi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

Salle Georges Brassens Place saint Laurent en l’ïle d’Orléans

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

L’événement Salon Beauté et bien-être Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche