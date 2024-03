EXPOSITION LOUISE BARBU La joie s’écrit Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 4 mai 2024.

EXPOSITION LOUISE BARBU La joie s’écrit Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Découvrez l’artiste surréaliste Louise Barbu au cœur d’une exposition inédite. De sa vie entre Paris et Bagnoles de l’Orne, vous plongerez dans son univers, très remarqué dans le milieu de l’art contemporain. L’exposition « La Joie s’écrit » est une invitation au voyage où formes organiques, moléculaires, aquatiques façonnent ces paysages sensuels et mouvants.

Des visites de l’atelier et de l’exposition sont programmées et commentées par Théophile Barbu (programme sur demande)

Exposition faisant partie de la programmation « off » du Festival Arts aux Féminins

Renseignements auprès de l’Office de tourisme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-06-30

Centre d’Animations et des Congrès Avenue des thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

