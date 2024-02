Alençon, de l’occupation à la libération, 1940-1944 Alençon, jeudi 11 avril 2024.

Alençon, de l’occupation à la libération, 1940-1944 Alençon Orne

Cette visite d’Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale sera l’occasion d’évoquer les périodes sombres que la ville a traversées, pendant l’occupation, sous les bombardements, mais aussi de rappeler le courage et le sacrifice de nombreux résistants, et, enfin, la joie des Alençonnais d’être libérés par le Général Leclerc et sa deuxième division blindée.

Départ de la visite dans le jardin de la Maison d’Ozé (derrière la Basilique Notre Dame d’Alençon)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:30:00

fin : 2024-04-11 12:30:00

Rue Étoupée

Alençon 61000 Orne Normandie

