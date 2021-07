Lastours Lastours Aude, Lastours MARCHÉ ET VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE Lastours Lastours Catégories d’évènement: Aude

Lastours Aude Lastours Le Village des producteurs s’installe dans la cour de l’école du village. Une quinzaine de stands dont les produits fourniront un bon pique-nique de produits locaux pour le midi ! +33 4 68 77 56 02 http://www.chateauxdelastours.fr/agenda-2021.html dernière mise à jour : 2021-07-25 par

