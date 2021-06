Villeneuve-sous-Charigny Villeneuve sous Charigny 21 Côte-d'Or, Villeneuve-sous-Charigny Marche et Bien être Villeneuve sous Charigny 21 Villeneuve-sous-Charigny Catégories d’évènement: Côte-d'Or

marche ponctuée d’ateliers divers fin de faire découvrir nos activités Pique nique tiré du sac Organisée en amont de la semaine de la forme pour beneficier de nouveaux adhérents dés la rentrée.

Gratuit sur inscription.

Marche agrémentée d’ateliers : Renfo , Pilates , Qi Gong, Sophro Villeneuve sous Charigny 21 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY 21 Villeneuve-sous-Charigny RUE AVAU Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T12:00:00

