Tous les lundis du 5 juillet au 23 août 2021, venez découvrir producteurs, artisans et artistes locaux dans le centre-bourg d’Erquy. Des animations de musique et de danse bretonne seront également de la partie pour vous présenter un panorama «made in breizh» ! Les animations se dérouleront dans le centre d’Erquy, de la Halle jusqu’au boulevard de la mer sur l’esplanade des drapeaux.

accès libre et gratuit

