Marché estival La Hague, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, La Hague. Marché estival 2021-07-23 17:00:00 – 2021-07-23 20:00:00

Fruits, légumes, fromages, pâtes, charcuterie, huîtres côtoieront des produits artisanaux tels que savons, thé, pochettes, tableaux.

+33 2 33 03 57 02

dernière mise à jour : 2021-05-20

