Marché éphémère de « Fermiers d'Ici 91 »
Huilerie de l'Orme Creux, 19 juin 2021

Huilerie de l’Orme Creux, le samedi 19 juin à 16:00

« Fermiers d’Ici 91 » est un collectif de producteurs de l’Essonne. Il se regroupe 4 fois par an chez un des adhérents pour proposer aux consommateurs dégustations et ventes de leurs produits. Cet après-midi est aussi l’occasion de mettre en avant la ferme du producteur hôte. Ce 19 juin de 16h à 19h, rendez-vous chez Ludovic Joiris, agriculteur passionné et passionnant. Il pratique l’agriculture de conservation des sols et propose un éventail de produits à base d’huile de lin et de cameline. Le 19 juin seront également présents tous les autres producteurs du collectif Œufs et rillettes de poules avec les p’tites cocottes d’Edith de Chauiffour les Etrechy Les volailles de M. Richard La ferme des Hirondelles (huile, farine, pain) L’huilerie Laluque Le Potager d’Olivier – fruits et légumes Aux Champs soisy-fruits et légumes Au dessus sur l’étagère du haut -confitures Ferme de Beaumont -viande d’agneau et de porc L’ateleir M’Pâtes et ses pâtes fermières Olivier Shintgen et ses lentilles Le Rucher de la Juine Le fromage de chèvre de l’enclos des chevrettes Le cresson et ses dérivés de la famille Barberot La ferme des p’tits bergers et sa laine toute douce!

Accès libre

Huilerie de l’Orme Creux 24 rue de l’Orme Creux 91410 Corbreuse Corbreuse Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T16:00:00 2021-06-19T19:00:00