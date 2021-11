Toulouse Allées François Verdier Haute-Garonne, Toulouse Marché d’hiver des créateurs Allées François Verdier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marché d’hiver des créateurs Allées François Verdier, 11 décembre 2021, Toulouse. Marché d’hiver des créateurs

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Allées François Verdier

### Création locale / Pièces uniques / Petites séries L’association toulousaine Cré’Art 31 organise cette année, son 22e marché de Créateurs, le samedi 11 et dimanche 12 décembre, sur les allées François Verdier à Toulouse. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une cinquantaine d’artisans/créateurs, sélectionnés pour mettre en avant la diversité, la qualité et l’originalité de la création locale : vêtements, bijoux, accessoires, décoration, luminaires, céramique, mobilier, produits pour enfants, et beaucoup d’autres créations seront proposées. ### Plus d’infos [Site Cré’Art 31 ](https://www.creart31.com/les-evenements-cre-art-31/marches-cre-art) ![]() ### Infos pratiques Les horaires d’ouvertures sont le samedi 11 décembre de 10h à 20h, et le dimanche 12 décembre de 10h à 18h

Entrée libre

Culture Allées François Verdier Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

