MARCHÉ D’HIVER DES CRÉATEURS #23 Toulouse, 11 décembre 2021, Toulouse.

En Hiver, le marché devient un mini-marché de Noël avec pour objectif de mettre en valeur le travail de créateurs locaux : pièces uniques et petites séries au choix pour des idées de cadeaux uniques !

Venez découvrir le talent et le savoir-faire de plus de 80 créateurs dans divers domaines:

Produits enfants, céramique, décoration & habitat, accessoires, maroquinerie, bijoux, papeterie, vêtements, graphisme et autres…

Nous vous attendons nombreux !

Ouvert le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h

La 23ème édition physique du marché de créateurs Cré’Art 31 aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 sur les Allées François Verdier à Toulouse !

http://www.creart31.com/

