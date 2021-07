Marché des Producteurs de Pays Tartas, 3 août 2021-3 août 2021, Tartas.

Marché des Producteurs de Pays 2021-08-03 18:00:00 – 2021-08-03 23:00:00

Tartas Landes

DECOUVREZ, GOÛTER, PROFITEZ DE VOTRE SOIREE

En arrivant, je me promène et fais le tour du marché pour voir les assiettes proposées ! Ensuite, je fais mon choix, j’achète l’assiette directement au producteur. Je m’assoie à table et profite des animations gratuites.

Pour finir, j’ai tellement aimé ce que j’ai mangé que je vais acheter des produits à emporter.

Venez à la rencontre des producteurs pour un moment gourmand, convivial et festif.

Attention, cette année, pensez à apporter vos couverts !!

+33 5 58 73 39 98

