Marché des Producteurs de Pays Orpierre Orpierre Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orpierre

Marché des Producteurs de Pays Orpierre, 13 juillet 2022, Orpierre. Marché des Producteurs de Pays Orpierre

2022-07-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-24 21:00:00 21:00:00

Orpierre Hautes-Alpes Orpierre Composés uniquement de producteurs, et sans revendeurs, ces marchés valorisent pleinement la diversité et la qualité de nos terroirs en ne proposant que des produits locaux issus de productions fermières. Venez rencontrer nos producteurs ! orpierre@sisteron-buech.fr +33 4 92 66 30 45 Orpierre

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Orpierre Autres Lieu Orpierre Adresse Ville Orpierre lieuville Orpierre Departement Hautes-Alpes

Orpierre Orpierre Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orpierre/

Marché des Producteurs de Pays Orpierre 2022-07-13 was last modified: by Marché des Producteurs de Pays Orpierre Orpierre 13 juillet 2022 Hautes-Alpes Orpierre

Orpierre Hautes-Alpes