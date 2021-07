Marché des Producteurs de Pays Marmande, 19 août 2021-19 août 2021, Marmande.

Marché des Producteurs de Pays 2021-08-19 – 2021-08-19

Marmande Lot-et-Garonne

EUR Les Marchés des Producteurs de Pays reviennent avec 7/8 producteurs (Viande de boeuf, agneau et canard, miel, boulanger, vin, escargots, pommes de terre…)

Tous les jeudis soirs de 19h à 23h, place Clémenceau.

Des soirées musicales seront proposées de 20h30-21h à 22h :

– 8 juillet : Duo Carav’Elles. (Musiques et Chants, Variétés Françaises et Internationales).

– 15 juillet : 80’s Cover Club, Musiques et Chants Années 80.

– 22 juillet : : Avà Corsica.

– 29 juillet : Groupe Tolkia, Musiques et Chants Irlandais.

– 5 août : ouverture du Festival Bastid’Art place du Marché.

– 12 août : Los Reyes del Swing, Musique Latinos.

– 19 août : Garçons la Note, Musiques et Chants à la carte.

– 26 août : Les Kings andalous, Musique et Chant Flamenco.

+33 5 53 64 44 44

Ville de Marmande

dernière mise à jour : 2021-07-06