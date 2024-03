Marché des créateurs seino-marins Saint-Martin-de-Boscherville, samedi 23 mars 2024.

Marché des créateurs seino-marins Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Samedi

Le Manoir de l’Aumônerie, monument historique du XIIIe siècle à Saint-Martin-de-Boscherville, reçoit pour la troisième année un marché de créateurs locaux et responsables upcycling, zéro déchets, production seinomarine, matières premières naturelles et bio,… Une quarantaine de d’artistes, de producteurs et d’artisans seront présents pour vous rencontrer. Venez à la découverte de l’alliance entre le patrimoine et la création locale samedi 23 et dimanche 24 mars de 14h00 à 18h00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

54 Chemin Saint-Gorgon

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie si.destseine@gmail.com

