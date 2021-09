Lancié Lancié Lancié, Rhône Marche des Cailloux Lancié Lancié Catégories d’évènement: Lancié

Marche des Cailloux 2021-10-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-02 17:00:00 17:00:00

Lancié Rhône Lancié Découverte de roches, de sites pittoresques et d’histoires de pierres… dans les granites et les calcaires lancerons ou corcellois avec des commentaires géologiques, historiques, botaniques … dans des paysages magnifiques!

Circuit de 9 kms. ipp.regnie@orange.fr +33 6 81 70 68 08 https://www.ipp-regnie.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d'évènement: Lancié, Rhône
Lieu Lancié
Ville Lancié
lieuville 46.17059#4.71595