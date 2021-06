Marché des artisans Verges, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Verges.

+33 3 84 48 26 46

Comme chaque année depuis 2009 le petit marché aux artisans de la région se tiendra dans le parc du château. Une cinquantaine d’artisans et artistes vous attendent. Vous pouvez pique niquer dans le parc avec les produits achetés sur place. Des brusquettes et des galettes cuites dans le four à pain peuvent être emportées ou dégustées sur place. A 20h, le groupe Ella Spirit Trio jouera dans le parc (concert payant).