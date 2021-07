Martigues Martigues 13500, Martigues Marché de Provence Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Suivi d'un grand bal avec un orchestre de variétés Music live show à 21h.

Buvette et restauration sur place.

Manifestation dans le cadre de la Fête de la libération. Le Marché de Provence propose des produits de notre terroir : charcuterie, huile d’olive, tapenade, miel… sandrine.perret@ville-martigues.fr Suivi d’un grand bal avec un orchestre de variétés Music live show à 21h.

