2023-03-19 08:00:00 – 2023-03-19 15:00:00

2 2 EUR 4 parcours pédestres et 1 parcours VTT. 1 parcours 5 km dit « Poussette » autour de Dompierre-les-Ormes, 3 parcours pédestres : 12-18-23 km et 1 parcours VTT : 23 km. Un ravitaillement pour le parcours 12 km, 2 ravitaillements pour le parcours 18 km et 3 ravitaillements pour le parcours 23 km.

Les parcours se situent sur les chemins de la campagne Dompierroise. Avec un dénivelé de 234 m pour le 12 km, de 183 m pour le 18 km et de 440 m pour le 23 km pédestre et VTT.

Soupe à l’oignon offerte, vente de gâteaux et fromages.

Dompierre-les-Ormes

