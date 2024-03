Marché de Pâques Place de la République Limoges, vendredi 29 mars 2024.

Marché de Pâques La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en partenariat avec la Ville de Limoges organisent le 21ème Marché de Pâques. 29 et 30 mars Place de la République Gratuit, entrée libre

Début : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Marché « 100% Artisans & Producteurs locaux » : Le savoir produire associé au savoir-faire local

Ce marché « 100% Artisans & Producteurs locaux » aura lieu les 29 et 30 mars 2024 de 9h à 19h sans interruption Place de la République.

Encore une fois, un nombre important de produits de qualité seront présents. Plus de 50 exposants seront ravis de vous accueillir pour vous présenter leurs produits :

Côté artisans, une trentaine d’artisans et un grand nombre de produits d’exception : chocolatiers, pâtissiers, boulangers, brasseurs artisanaux, traiteurs, créateurs de bijoux, savonniers, maroquiniers, créations textiles pour enfants, Porcelaine de Limoges, tourneurs sur bois…

Côté producteurs fermiers, une vingtaine d’exposants : vous pourrez savourer les productions issues des exploitations fermières locales telles que de la viande (bovine, porc cul noir, porc plein air bio, canard, etc…), du poisson d’eau douce (sandre), des escargots, du fromage, du miel, du safran et dérivés de la noix, des sorbets et plantes médicinales, de la sève de bouleau et dérivés, des plantes aromatiques, du vin,…

Sur place pendant deux jours, de nombreuses animations vous seront proposées :

Mini-ferme : lapins, agneaux, chevreaux, brebis et bouc

TAC, le « mouton star des réseaux sociaux » sera là. Venez à sa rencontre avec vos enfants, pour le câliner et le brosser !!

La traditionnelle chasse aux œufs : les enfants doivent chercher un œuf caché sur le site du marché et venir l’échanger au stand Animation/Organisation contre un sachet de chocolats artisanaux ! RDV le vendredi : 16h/18h, samedi : 10h/12h & 14h/17h

Escape-game : des animations également pour les plus grands. Pour participer à l’Escape-Game et tenter de remporter un panier garni d’une valeur de 60€. RDV le samedi 30 mars, de 10h à 18h.

