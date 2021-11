Vesdun Vesdun Cher, Vesdun Marché de Noël Vesdun Vesdun Catégories d’évènement: Cher

2021-12-04 11:30:00 – 2021-12-04 20:00:00

Vesdun Cher Vesdun Marché de Noël au chevet de l’église organisé par le foyer rural de Vesdun. A partir de 11h30 jusqu’à 20h, producteurs locaux et artisans et particuliers. Ouverture du restaurant le Salignon. Passage du Père Noël à 16h30, animation musicale à 15h et crèche vivante à 17h. +33 6 44 21 38 18 Vesdun

