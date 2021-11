Vacqueville Vacqueville Meurthe-et-Moselle, Vacqueville MARCHÉ DE NOËL Vacqueville Vacqueville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vacqueville Meurthe-et-Moselle Vacqueville Partagez un bon moment au Marché de Noël de Vacqueville avec entre autre un studio de photos éphémère.

Buvette et petite restauration sur place. gaelleherrscher@gmail.com +33 6 81 51 41 81 MPT Vacqueville

